Traffico Roma del 14-09-2020 ore 09 | 00

(Di lunedì 14 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla linea della metropolitana riaperta la stazione di Furio Camillo risolto un guasto i treni si fermano di nuovo in questa stazione ma sulla metro a per guasto invece è ancora chiusa la stazione di ponte lungo chiusa Piazza della Marranella Ci troviamo tra la via Casilina e via di Torpignattara per questa chiusura cambiamenti nei trasporti interrotto il servizio della termini-centocelle deviazioni per la linea bus 105 e limitazioni di percorso per la 409 con la riapertura delle scuole tu non in strada diverse linee di bus ripresi tutti i collegamenti delle ...