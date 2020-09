Scuola FVG: si inizia il 16 settembre, ma primi ingressi già oggi (Di lunedì 14 settembre 2020) La prima campanella in Friuli Venezia Giulia suonerà ufficialmente mercoledì 16 settembre, dando così il via all’anno scolastico di oltre 141 mila studenti residenti in regione. Ma, da Trieste a Udine, sono diversi gli istituti che hanno anticipato i tempi e accolto già da questa mattina i primi alunni nelle loro classi. Mascherine a coprire naso e bocca, ingressi differenziati, obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza, ma anche emozione tra gli studenti, per un rientro in presenza dopo circa sette mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo dati del Ministero dell’Istruzione, in Friuli Venezia Giulia sono 141.042 gli alunni iscritti alle scuole statali, divisi in 7.410 classi. A questi si aggiungono i bambini e ragazzi degli istituti paritari. Dei 141.042 ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 settembre 2020) La prima campanella in Friuli Venezia Giulia suonerà ufficialmente mercoledì 16, dando così il via all’anno scolastico di oltre 141 mila studenti residenti in regione. Ma, da Trieste a Udine, sono diversi gli istituti che hanno anticipato i tempi e accolto già da questa mattina ialunni nelle loro classi. Mascherine a coprire naso e bocca,differenziati, obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza, ma anche emozione tra gli studenti, per un rientro in presenza dopo circa sette mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo dati del Ministero dell’Istruzione, in Friuli Venezia Giulia sono 141.042 gli alunni iscritti alle scuole statali, divisi in 7.410 classi. A questi si aggiungono i bambini e ragazzi degli istituti paritari. Dei 141.042 ...

A scuola con le mascherine

Ingressi diversificati e orari scaglionati, entrano tutti con la mascherina e in modo piuttosto ordinato all'istituto tecnico industriale, ed economico Galilei - Fermi - Picassi di Gorizia in questo p ...

