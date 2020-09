Scuola: chi crede nella responsabilità dei genitori, non è mai stato in una chat di genitori (Di lunedì 14 settembre 2020) Tra dieci giorni la Scuola, in Campania, riaprirà. Tra mille difficoltà e problemi, come ogni anno, ma stavolta, per via del Covid, qualcuno in più. E sicuramente tra mille dubbi. Molti dei genitori campani si chiedono, ad esempio, se chi ha stilato il protocollo per il rientro a Scuola abbia dei figli. O se sia mai stato membro di una chat di genitori. Insomma, se abbia mai avuto a che fare con una platea scolastica. Condivisibile quanto dichiara il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, al CorSera: “Ho troppa stima dei genitori per pensare che portino i figli a Scuola con la febbre”. Purtroppo, però, c’è chi, come me ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Tra dieci giorni la, in Campania, riaprirà. Tra mille difficoltà e problemi, come ogni anno, ma stavolta, per via del Covid, qualcuno in più. E sicuramente tra mille dubbi. Molti deicampani si chiedono, ad esempio, se chi ha stilato il protocollo per il rientro aabbia dei figli. O se sia maimembro di unadi. Insomma, se abbia mai avuto a che fare con una platea scolastica. Condivisibile quanto dichiara il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, al CorSera: “Ho troppa stima deiper pensare che portino i figli acon la febbre”. Purtroppo, però, c’è chi, come me ...

