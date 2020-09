Richard Jewell in blu-ray, la recensione: un video che come Eastwood scava nell'animo umano (Di lunedì 14 settembre 2020) La recensione del blu-ray di Richard Jewell: il prodotto targato Warner offre un video perfetto per lo stile di Clint Eastwood. L'audio è buono in inglese e soddisfacente in italiano, mentre gli extra non vanno oltre la sufficienza. Può un regista novantenne stupire ancora e riuscire a essere incisivo e diretto nei suoi messaggi, mantenendosi asciutto e sobrio nella forma? Evidentemente sì, se quel regista risponde al nome di Clint Eastwood, che dopo aver raccontato storie memorabili e ritratto personaggi indimenticabili, riesce nell'intento anche con Richard Jewell, storia vera di un'ingiustizie e di una vittima dei media. come vedremo nella ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) Ladel blu-ray di: il prodotto targato Warner offre unperfetto per lo stile di Clint. L'audio è buono in inglese e soddisfacente in italiano, mentre gli extra non vanno oltre la sufficienza. Può un regista novantenne stupire ancora e riuscire a essere incisivo e diretto nei suoi messaggi, mantenendosi asciutto e sobrioa forma? Evidentemente sì, se quel regista risponde al nome di Clint, che dopo aver raccontato storie memorabili e ritratto personaggi indimenticabili, riesce'intento anche con, storia vera di un'ingiustizie e di una vittima dei media.vedremoa ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Richard Jewell in blu-ray, la recensione: un video che come Eastwood scava nell'animo umano… - ReviewSearchIT : ?: Richard Jewell – Recensione del Bluray del film di Clint Eastwood: Disponibile anche in #dvd l'ultimo e bellissi… - ReviewSearchIT : ?: Recensione dvd Richard Jewell: Caratteristiche del dvd in vendita dal 27 Agosto 2020. Film Ad Atlanta nel 1996,… - IPonderato : #recensione #film Richard Jewell è un film del 2019, in Italia uscito a gennaio 2020, diretto da Clint Eastwood co… - WarnerBrosIta : Un'incredibile storia vera, raccontata magistralmente dal regista Clint Eastwood. #RichardJewell è ora disponibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Jewell Richard Jewell in blu-ray, la recensione: un video che come Eastwood scava nell'animo umano Movieplayer.it Richard Jewell in blu-ray, la recensione: un video che come Eastwood scava nell'animo umano

Può un regista novantenne stupire ancora e riuscire a essere incisivo e diretto nei suoi messaggi, mantenendosi asciutto e sobrio nella forma? Evidentemente sì, se quel regista risponde al nome di Cli ...

Richard Jewell

Con: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates, Nina Arianda, Ian Gomez, Deja Dee, Wayne Duvall, Mike Pniewski, Mitchell Hoog, Niko Nicotera, Billy Slaughter, Dylan Kussman ...

Può un regista novantenne stupire ancora e riuscire a essere incisivo e diretto nei suoi messaggi, mantenendosi asciutto e sobrio nella forma? Evidentemente sì, se quel regista risponde al nome di Cli ...Con: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates, Nina Arianda, Ian Gomez, Deja Dee, Wayne Duvall, Mike Pniewski, Mitchell Hoog, Niko Nicotera, Billy Slaughter, Dylan Kussman ...