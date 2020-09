Previsioni Meteo Toscana: temperature in lieve calo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi a largo nel pomeriggio. temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo nei valori massimi. Mercoledì 16 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani su zone interne centro meridionali e in Appennino, con possibilità di brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli variabili nelle zone interne, di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi. temperature: in lieve ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi a largo nel pomeriggio.: stazionarie o in ulteriorenei valori massimi. Mercoledì 16 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani su zone interne centro meridionali e in Appennino, con possibilità di brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli variabili nelle zone interne, di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi.: in...

