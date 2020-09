Pedullà: "Forse prendere 70 mln per Koulibaly oggi è un affare. Per Milik difficile arrivare anche a 20" (Di lunedì 14 settembre 2020) Attraverso il sito della Gazzetta dello Sport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà analizza la situazione di Koulibaly e Milik in casa Napoli: “La svalutazione dei cartellini avanza, quindi il Napoli deve incassare 30 milioni per ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Attraverso il sito della Gazzetta dello Sport, l’esperto di mercato Alfredo; analizza la situazione diin casa Napoli: “La svalutazione dei cartellini avanza, quindi il Napoli deve incassare 30 milioni per ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Disgelo in atto tra il Napoli e Arek Milik, in attesa dell’accordo tra i due club: più Roma che… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Milik: base di intesa con la Roma a 5 milioni con i bonus a stagione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Disgelo in atto tra il Napoli e Arek Milik, in attesa dell’accordo tra i due club: più Roma che… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Disgelo in atto tra il Napoli e Arek Milik, in attesa dell’accordo tra i due club: più Roma che… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Disgelo in atto tra il Napoli e Arek Milik, in attesa dell’accordo tra i due club: più Roma che… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Forse SPORTITALIA - Pedullà: "Milik: base di intesa con la Roma a 5 milioni con i bonus a stagione" Napoli Magazine Calciomercato Roma, pronta l’offerta per Milik

Quella che sta per iniziare potrebbe essere la settimana decisiva per porre fine alla telenovela di mercato che riguarda il futuro di Arek Milik. La Roma e il Napoli stanno trattando ormai da diverse ...

Calciomercato Juventus, Pedullà sicuro: Paratici ci sta provando sul serio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non c’è più molto tempo. A breve avrà inizio il nuovo campionato e Pirlo ha bisogno dei rinforzi giusti con i quali completare la rosa bianconera. La priorità, neanche a dir ...

Quella che sta per iniziare potrebbe essere la settimana decisiva per porre fine alla telenovela di mercato che riguarda il futuro di Arek Milik. La Roma e il Napoli stanno trattando ormai da diverse ...ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non c’è più molto tempo. A breve avrà inizio il nuovo campionato e Pirlo ha bisogno dei rinforzi giusti con i quali completare la rosa bianconera. La priorità, neanche a dir ...