Oms, no al saluto con il gomito: “Meglio mettersi la mano sul cuore” (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, l’Oms: meglio evitare il saluto con il gomito perché ci avviciniamo a meno di un metro dall’altra persona. Meglio mettersi una mano sul cuore. L’Oms si schiera contro il saluto con il gomito. Il numero uno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ricordato che è meglio evitare il saluto coi gomiti perché ci avviciniamo a meno di un metro dall’altra persona. Di seguito il tweet ricondiviso da Ghebreyesus. La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, l’Oms: meglio evitare ilcon ilperché ci avviciniamo a meno di un metro dall’altra persona. Megliounasul cuore. L’Oms si schiera contro ilcon il. Il numero uno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ricordato che è meglio evitare ilcoi gomiti perché ci avviciniamo a meno di un metro dall’altra persona. Di seguito il tweet ricondiviso da Ghebreyesus. La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse laal corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a ...

SkyTG24 : Oms: no al saluto con il gomito, non consente la distanza di sicurezza - Adnkronos : #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: nelle ultime 24 ore 307.930 positivi nel mondo | Ghebreyesus: 'No al saluto con gomito' #Oms… - Dontlookback81 : RT @SkyTG24: Oms: no al saluto con il gomito, non consente la distanza di sicurezza - Oxanna2003 : Covid, Oms: «No al saluto con il gomito, favorisce il contagio» -