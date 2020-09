Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia (Di lunedì 14 settembre 2020) La prima cosa che hanno chiesto una volta entrati in carcere è stata: «Ma adesso saremo costretti a bere l’acqua di rubinetto?». Queste le parole dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, accusati dell’Omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte a Colleferro, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Una domanda che – secondo Il Messaggero – avrebbero fatto la sera del 6 settembre mentre venivano portati a Rebibbia. Ora i due si trovano in isolamento causa Covid: sperano, tra l’altro, di poterci rimanere ancora a lungo per evitare contatti con gli altri detenuti. Il rischio è che possano essere presi di ira vista l’efferatezza del delitto ai danni di un ragazzino. L’accoglienza ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) La prima cosa che hanno chiesto una volta entrati inè stata: «Ma adesso saremo costretti a bere l’acqua di rubinetto?». Queste le parole deiGabriele e Marco, accusati dell’del 21enneMonteiro Duarte, picchiato a morte a Colleferro, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Una domanda che – secondo Il Messaggero – avrebbero fatto la sera del 6 settembre mentre venivano portati a. Ora i due si trovano in isolamento causa Covid: sperano, tra l’altro, di poterci rimanere ancora a lungo per evitare contatti con gli altri. Il rischio è che possano essere presi di ira vista l’efferatezza del delitto ai danni di un ragazzino. L’accoglienza ...

