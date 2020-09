Noi professori, costretti sempre ad arrangiarci (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sarebbe stato bisogno, oltre ai banchi nuovi, di mappare e censire i luoghi agibili di ogni comune, di dimezzare il numero di studenti per classe, di aumentare l’organico, di investire in edilizia scolastica. Ma invece è tutto lasciato alla capacità dei singoli di salvare la situazioneScuola, l'apertura è nel caos ma Lucia Azzolina ha chiara una cosa: la sua immagine" «L'aula scolastica non è solo uno spazio fisico: è il luogo simbolico in cui si crea la comunità» " Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sarebbe stato bisogno, oltre ai banchi nuovi, di mappare e censire i luoghi agibili di ogni comune, di dimezzare il numero di studenti per classe, di aumentare l’organico, di investire in edilizia scolastica. Ma invece è tutto lasciato alla capacità dei singoli di salvare la situazioneScuola, l'apertura è nel caos ma Lucia Azzolina ha chiara una cosa: la sua immagine" «L'aula scolastica non è solo uno spazio fisico: è il luogo simbolico in cui si crea la comunità» "

Meglio cominciare con una premessa: non è affatto facile far ripartire la scuola, coi suoi undici milioni di persone. Tanto più che se altri settori non si sono mai fermati la scuola, invece, a parte ...

Nella super scuola la pista ciclabile per evitare gli assembramenti

Reportage dall’Iti di Livorno, un gigante con 1850 studenti e 200 professori. Dal caffè al bagno, a come condurre le interrogazioni alla lavagna: tutte le regole LIVORNO. L’Iti Galilei è una piccola c ...

