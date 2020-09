Neve Cambpell | 5 cose che forse non sai della Scream Queen più amata

(Di lunedì 14 settembre 2020) Se sei un Millennial e dei fan di, dovresti aver esultato alla notizia che l'attrice tornerà in interpretare Sidney Prescott in5, nuovo capitolosaga thriller che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Il quinto film dovrebbe uscire nei cinema nel 2022, dunque 26 anni dopo quel primo, indimenticabile(1996) che ha fatto la storia, rilanciando il genere horror-slasher negli anni Novanta e che consacrò l'attrice a moderna. Da allora, la Cambell ha proseguito nella sua carriera, sia al cinema sia in televisione, e negli ultimi anni dovresti ricordarti di averla vista nella serie House of Cards – nel ruolo di LeAnn Harvey, consulente politico assunta da Claire e direttrice ...

Matthew Lillard, bad guy del primo Scream di Wes Craven, su Twitter dice di non essere convinto che il personaggio sia morto: una battuta o la speranza di essere chiamato nel reboot? Un altro reboot m ...