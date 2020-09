Mondiale Endurance - Alpine correrà in LMP1 dal 2021

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo aver annunciato il rebranding del team Renault in Formula 1, laha oggi confermato che correrà ilin, a partire dal prossimo anno. Così come è già successo in altre categorie,assocerà il suo nome a quello del team Signatech, con il quale ha già conquistato quattro titoli nellEuropean Le Mans Series, a cui si sono aggiunti i due mondiali delin LMP2, oltre alle tre vittorie nelle ultime quattro edizioni della 24 Ore di Le Mans.Allapice del motorsport. Forti dei record ottenuti insieme,e Signatech si lanciano oggi in una nuova sfida: il salto nella classe regina del, la...

quattroruote : #Alpine annuncia l'ingresso nella categoria #LPM1 del Mondiale Endurance --> - FormulaPassion : #WEC | #Alpine protagonista anche nell'Endurance - biagio4658 : @AngyFra89 @il_ring Poi che la faccia chi nel 2017 ha quasi vinto un mondiale sfruttando le gomme da endurance fa sorridere - ViveLEndurance : RT @AlessioPiana130: Sui pannelli luminosi di segnalazione ai piloti Il giovedì pre-gara della #24hMotos (Mondiale Endurance #FIMEWC) si è… - vjhiguerac : RT @AlessioPiana130: Sui pannelli luminosi di segnalazione ai piloti Il giovedì pre-gara della #24hMotos (Mondiale Endurance #FIMEWC) si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Endurance

Il marchio francese, che punta a un rilancio non solo su pista e in F1, è pronto alla sfida di Le Mans e del Mondiale Endurance in top-class. Con le carte in regola per fare bene, al volante potrebbe ...Alpine, a partire dalla stagione 2021, lancia la sfida ai vertici del WEC. Il marchio francese ha presentato il nuovo programma sportivo con il quale ha ufficializzato la decisione di salire di livell ...