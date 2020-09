Meteo, settimana rovente: bolla d'aria calda, in arrivo temperature come a luglio LE PREVISIONI (Di lunedì 14 settembre 2020) le PREVISIONI della settimana: sole e caldo rovente in Italia. La storia si ripete. come l'anno scorso e come due anni fa l'estate continua a dominare il nostro Paese, ma anche l'intera Europa. Tutta ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) ledella: sole e caldoin Italia. La storia si ripete.l'anno scorso edue anni fa l'estate continua a dominare il nostro Paese, ma anche l'intera Europa. Tutta ...

3BMeteo : #Meteo Italia: nella giornata di oggi #14settembre l'instabilità sarà relegata all'estremo Sud con qualche tempora… - 3BMeteo : Buongiorno e buon inizio settimana! Tra poco le previsioni #meteo di oggi #14settembre su @radiokisskiss!… - leggoit : #Meteo, settimana rovente: in arrivo temperature come a luglio LE PREVISIONI - iconameteo : Nella parte centrale della settimana, anticiclone in indebolimento e #instabilità in aumento con qualche temporale… - ematr_86 : RT @LecceSette: L'estate non molla: nuova settimana, ancora caldo -