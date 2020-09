Mattarella “La scuola e’ un antidoto alla violenza” (Di lunedì 14 settembre 2020) “La scuola serve anche a sconfiggere l’ignoranza con la conoscenza. La scuola, la cultura, il confronto sono antidoti al virus della violenza e dell’intolleranza. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021 a Vo’ Euganeo. sat/red (fonte video: Quirinale) <div>Mattarella “La scuola e’ un antidoto alla violenza”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) “Laserve anche a sconfiggere l’ignoranza con la conoscenza. La, la cultura, il confronto sono antidoti al virus della violenza e dell’intolleranza. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021 a Vo’ Euganeo. sat/red (fonte video: Quirinale) “Lae’ unviolenza” su Il Corriere della Città.

