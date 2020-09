Mancano i banchi e i bambini scrivono in ginocchio sulle sedie. La foto dello scandalo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vorremmo poter sperare e dire che si tratti di uno scherzo, ma non è così. La fotografia che riprendiamo dal Tempo ritrae la scena di una lezione vera avvenuta oggi in una scuola di Genova. I banchi nella classe sono completamente assenti. Non si può nemmeno dire che gli studenti siano seduti. Semplicemente e brutalmente sono poggiati a terra con le ginocchia sul pavimento, costretti a scrivere mentre si piegano in avanti verso il sedile di una sedia, stanno utilizzando questa come tavolo da lavoro. Un’immagine che fa rabbrividire e che fa inferocire, a tal punto da dire alla ministro della (D)Istruzione che il tempo per lei e le sue corbellerie deve concludersi immediatamente. Questa è la goccia che fa trabboccare il vaso. È assurdo, fuori dalle scuole immense discariche di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) Vorremmo poter sperare e dire che si tratti di uno scherzo, ma non è così. Lagrafia che riprendiamo dal Tempo ritrae la scena di una lezione vera avvenuta oggi in una scuola di Genova. Inella classe sono completamente assenti. Non si può nemmeno dire che gli studenti siano seduti. Semplicemente e brutalmente sono poggiati a terra con le ginocchia sul pavimento, costretti a scrivere mentre si piegano in avanti verso il sedile di una sedia, stanno utilizzando questa come tavolo da lavoro. Un’immagine che fa rabbrividire e che fa inferocire, a tal punto da dire alla ministro della (D)Istruzione che il tempo per lei e le sue corbellerie deve concludersi immediatamente. Questa è la goccia che fa trabboccare il vaso. È assurdo, fuori dalle scuole immense discariche di ...

matteosalvinimi : #Salvini: In bocca al lupo alle mamme e ai papà in ascolto. Saranno mesi complicati, c’è troppa incertezza. Noi è d… - Agenzia_Ansa : Bimbi in ginocchio a #Genova, scrivono sulle sedie. In alcune sezioni di elementari. Mancano ancora 15 mila banchi… - HuffPostItalia : A Genova mancano i banchi: bambini in ginocchio sulle sedie - Gianmar26145917 : La scuola del ministro della d-istruzione #Azzolina: bimbi scrivono in ginocchio perché mancano banchi! Incommentab… - marilia1sca : RT @Agenzia_Ansa: Bimbi in ginocchio a #Genova, scrivono sulle sedie. In alcune sezioni di elementari. Mancano ancora 15 mila banchi #Scuo… -