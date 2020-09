Ma Salvini che chiede di inviare un WhatsApp di segnalazione sulle scuole è lo stesso che non scarica Immuni? (Di lunedì 14 settembre 2020) Se queste cose non ci fossero realmente, bisognerebbe inventarle. Anche perché mostrano perfettamente quanto la nostra classe dirigente sia impreparata – o faccia finta di esserlo – sulla questione della gestione dei dati personali. Infatti, quello stesso Matteo Salvini che non scarica l’app Immuni e che invitava le altre persone – attraverso le sue uscite politiche – a non scaricarla, ora chiede ai suoi followers di mandare un messaggio WhatsApp a Salvini per segnalare eventuali problemi legati alla gestione delle scuole sul ritorno in classe. LEGGI ANCHE > Salvini dice che non scaricherà mai l’app Immuni, però poi è su Tik Tok ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Se queste cose non ci fossero realmente, bisognerebbe inventarle. Anche perché mostrano perfettamente quanto la nostra classe dirigente sia impreparata – o faccia finta di esserlo – sulla questione della gestione dei dati personali. Infatti, quelloMatteoche nonl’appe che invitava le altre persone – attraverso le sue uscite politiche – a nonrla, oraai suoi followers di mandare un messaggioper segnalare eventuali problemi legati alla gestione dellesul ritorno in classe. LEGGI ANCHE >dice che non scaricherà mai l’app, però poi è su Tik Tok ...

