Lo stile college fa sempre scuola

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dal 2007 in poi Blair Waldorf ha mostrato a tutte le modaiole del mondo l’enorme potenziale stylish della divisa scolastica. In quel dell’Upper East Side di Manhattan, insieme a Serena van der Woodsen, le iconiche protagoniste della serie Tv cult Gossip Girl (aka Leighton Meester e Blake Lively) sono state la causa dell’impennata di desiderio di tutte noi verso blazer con stemmi, camice bianche dal colletto inamidato in combo con cravatte, mocassini e gonnelline a pieghe tartan. E poi cerchietti a gogò, anche per personalizzare l’uniforme, nata per essere impersonale, ma che non smette di ammaliare per la carica fashion che emana. I protagonisti di Gossip Girl