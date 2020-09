antonel29164263 : RT @Ticinonline: Laurearsi a cinquant'anni, quando i sogni non hanno età #lugano #laurea #usi - Ticinonline : Laurearsi a cinquant'anni, quando i sogni non hanno età #lugano #laurea #usi -

Ultime Notizie dalla rete : Laurearsi cinquant

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

LUGANO - Moglie e madre di tre ragazzi, Tiziana Antonini non si è mai accontentata del ruolo di casalinga. Così, nel 2016 ha deciso di iscriversi all’Usi di Lugano. Attualmente è laureata in Lingua, ...Il nostro capitano Francesco Casagrande all’alba dei suoi cinquant’anni, che compirà domani ... che sono risultate più che valide in quanto si laurea campionessa italiana Uphill mw1.