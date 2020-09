Inps manda il pin in pensione: da ottobre solo Spid per i servizi online (Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Getty Images)Cambiano le condizioni per accedere al portale Inps. Dal primo ottobre 2020 l’Istituto nazionale di previdenza sociale non rilascerà più il pin dispositivo come credenziale per accedere ai servizi, al suo posto verrà utilizzato lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale già in uso per accedere ai principali servizi della pubblica amministrazione. È comunque prevista una fase di transizione in cui si potrà continuare a utilizzare il pin fornito dall’Inps fino alla sua scadenza. Ancora non è stata definita la durata della fase transitoria, ma nel frattempo i cittadini potranno continuare ad accedere ai servizi del portale tramite le credenziali in proprio possesso, e il pin ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Getty Images)Cambiano le condizioni per accedere al portale. Dal primo2020 l’Istituto nazionale di previdenza sociale non rilascerà più il pin dispositivo come credenziale per accedere ai, al suo posto verrà utilizzato lo, il Sistema pubblico di identità digitale già in uso per accedere ai principalidella pubblica amministrazione. È comunque prevista una fase di transizione in cui si potrà continuare a utilizzare il pin fornito dall’fino alla sua scadenza. Ancora non è stata definita la durata della fase transitoria, ma nel frattempo i cittadini potranno continuare ad accedere aidel portale tramite le credenziali in proprio possesso, e il pin ...

