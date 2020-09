Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 15 settembre 2020: Roberta dovrà scegliere tra Federico e Marcello (Di lunedì 14 settembre 2020) La nuova puntata de Il Paradiso delle signore 5, in onda martedì 15 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, trova ancora Roberta indecisa tra i due contendenti: anticipazioni. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 15 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni parlano di attrazione: quella che Roberta prova sia per Federico che per Marcello, e che non le consente ancora di riuscire a scegliere tra i due. Riccardo ripensa al suo mancato matrimonio con Nicoletta, guardando l'elegante abito che indossava quel giorno. I Conti si destreggiano nella loro nuova vita ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) La nuova puntata de Il5, in onda martedì 15su Rai1 alle 15:55, trova ancoraindecisa tra i due contendenti:. Il5 torna su Rai1 martedì 15con una nuova puntata alle 15:55. Leparlano di attrazione: quella cheprova sia perche per, e che non le consente ancora di riuscire atra i due. Riccardo ripensa al suo mancato matrimonio con Nicoletta, guardando l'elegante abito che indossava quel giorno. I Conti si destreggiano nella loro nuova vita ...

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, prima stagione: arriva Teresa, la ‘ragazza del sole’ - ravioloalsugo : C'È IL MIO NOME IN TENDENZAAA AAAAA STO MALEEE CHE COSA STRANA STANNO PARLANDO DI QUELLA DEL PARADISO DELLE SIGNORE… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 15 settembre 2020: Roberta dovrà scegliere tra Federico e Marce… - MIAmarket_Rome : RT @AuroraTvBanijay: Nuovo orario di apertura per Il Paradiso delle Signore. alle 15.25 su Rai1. @ParadisoSignore #AuroraTv #PDSdaily http… - AuroraTvBanijay : Nuovo orario di apertura per Il Paradiso delle Signore. alle 15.25 su Rai1. @ParadisoSignore #AuroraTv #PDSdaily -