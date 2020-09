Il figlio muore, il padre va in overdose: arrestato il pusher (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ ritenuto responsabile di aver venduto sostanza stupefacente a Samuele Ventrella,il 25enne deceduto a Lido di Camaiore (Lucca) per overdose il 2 agosto scorso, ed a suo padre Gerardo Ventrella, che riportava invece lesioni gravissime a seguito dell’assunzione della droga. Per questo un 55enne, italiano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Lido di Camaiore.Il 55enne, residente a Viareggio (Lucca) e già noto alle forze dell’ordine, è stato destinatario di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca Riccardo Nerucci.I militari, fanno sapere gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero della procura di Lucca Antonio Mariotti, al termine di un’ articolata attività investigativa, hanno raccolto gravi indizi di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ ritenuto responsabile di aver venduto sostanza stupefacente a Samuele Ventrella,il 25enne deceduto a Lido di Camaiore (Lucca) peril 2 agosto scorso, ed a suoGerardo Ventrella, che riportava invece lesioni gravissime a seguito dell’assunzione della droga. Per questo un 55enne, italiano, è statodai carabinieri della stazione di Lido di Camaiore.Il 55enne, residente a Viareggio (Lucca) e già noto alle forze dell’ordine, è stato destinatario di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca Riccardo Nerucci.I militari, fanno sapere gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero della procura di Lucca Antonio Mariotti, al termine di un’ articolata attività investigativa, hanno raccolto gravi indizi di ...

