Highlights Varese-Brescia 102-100 | Supercoppa A1 2020 VIDEO

(Di lunedì 14 settembre 2020) Una gara tradi relativa importanza in quel di Masnago, dato che l’Olimpia Milano è già qualificata per le Final Four di Coppa Italia: gli uomini di Bulleri passano per 102-100. A trascinare i padroni di casa è una sontuosa prestazione di Scola, che stampa 27 punti. Dall’altra parte non bastano 17 punti a testa per Bortolani e Crawdord per evitare un’indolore sconfitta. Di seguito tutte le azioni salienti.