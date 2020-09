Grazie al Covid nelle acque di Hong Kong torna una rara specie di delfino [FOTO] (Di lunedì 14 settembre 2020) Le misure anti Covid-19, tanto avversate dagli esseri umani, sono invece una manna dal cielo per alcuni animali, fra cui anche una rara specie di delfino. Il numero di delfini indo-pacifici (noti anche come delfini bianchi cinesi o delfini rosa) avvistati nelle acque di Hong Kong è aumentato negli ultimi mesi Grazie al calo del traffico dei traghetti. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters. “Queste acque, che una volta erano una delle arterie più trafficate di Hong Kong, sono ora diventate molto tranquille”, ha spiegato Lindsay Porter, scienziato marino dell’Università di St Andrews, citato dalla Bbc. Lo scienziato ha spiegato che il ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Le misure anti-19, tanto avversate dagli esseri umani, sono invece una manna dal cielo per alcuni animali, fra cui anche unadi. Il numero di delfini indo-pacifici (noti anche come delfini bianchi cinesi o delfini rosa) avvistatidiè aumentato negli ultimi mesial calo del traffico dei traghetti. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters. “Queste, che una volta erano una delle arterie più trafficate di, sono ora diventate molto tranquille”, ha spiegato Lindsay Porter, scienziato marino dell’Università di St Andrews, citato dalla Bbc. Lo scienziato ha spiegato che il ...

