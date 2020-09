Grande Fratello VIP 2020: Patrizia De Blanck insulta Tommaso Zorzi (Di martedì 15 settembre 2020) Non c’è stato nemmeno il tempo di ambientarsi nella nuova casa del Grande Fratello VIP 2020 che già è scoppiata la prima lite di questa quinta edizione del reality di Canale Cinque. Protagonisti di questo scontro immediato sono stati l’influencer Tommaso Zorzi e la contessa Patrizia De Blanck. La cosa incredibile di questo accaduto è che lo scontro verbale fra i due è nato dopo pochi secondi dall’ingresso in casa della “contessa del popolo”. La donna, infatti, era stata accolta sul red carpet esterno alla casa e successivamente portata a visitare il pied – à – terre: una camera da letto singola e confortevole che accoglierà Patrizia De Blanck ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) Non c’è stato nemmeno il tempo di ambientarsi nella nuova casa delVIPche già è scoppiata la prima lite di questa quinta edizione del reality di Canale Cinque. Protagonisti di questo scontro immediato sono stati l’influencere la contessaDe. La cosa incredibile di questo accaduto è che lo scontro verbale fra i due è nato dopo pochi secondi dall’ingresso in casa della “contessa del popolo”. La donna, infatti, era stata accolta sul red carpet esterno alla casa e successivamente portata a visitare il pied – à – terre: una camera da letto singola e confortevole che accoglieràDe...

