Grande Fratello Vip 2020 al via su Canale5 | chi entrerà nella casa e chi sarà rimandato? Anticipazioni 14 settembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Solo qualche mese fa, in piena pandemia, si è conclusa la scorsa edizione delVipe oggi, 14, lapiù spiata d’Italia aprirà la sua porta rossa per far entrare i primi vip in gioco. Proprio come lo scorso anno, anche in questo, si è deciso di dividere il cast in due e far entrare qualcuno ingià oggi, durante la prima puntata, e il resto venerdì, salvo complicazioni. Proprio nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di uno slittamento di una settimana per via di un caso positivo di Coronavirus tra gli addetti ai lavori ma, a quanto pare, così non è stato e Alfonso Signorini si è detto pronto a tagliare il nastro di partenza e dare il via a questa nuova ...