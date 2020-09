Galateo dei colori: un arcobaleno del buon gusto (Di lunedì 14 settembre 2020) Galateo dei colori: il buon gusto si vede dalla discrezione con cui indossi un capo( e certi colori) in determinate occasioni. Ogni situazione ha, infatti, il suo dress-code. Seguirlo o non seguirlo dipende da noi stessi, ma con poche e semplici regole gli apprezzamenti saranno scontati! Galateo dei colori: ad ogni situazione, la giusta tonalità Il Galateo dei colori ci tramanda una delle leggende più vetuste in fatto di moda. Per i matrimoni, non si usa né il bianco né il nero! Il primo, ci fa correre il rischio di offuscare la candidezza della sposa; il nero ci fa apparire spenti e cupi in un giorni di festa. Ma si tratta di una delle regole più risapute in fatto di moda. Il ... Leggi su notizieora (Di lunedì 14 settembre 2020)dei: ilsi vede dalla discrezione con cui indossi un capo( e certi) in determinate occasioni. Ogni situazione ha, infatti, il suo dress-code. Seguirlo o non seguirlo dipende da noi stessi, ma con poche e semplici regole gli apprezzamenti saranno scontati!dei: ad ogni situazione, la giusta tonalità Ildeici tramanda una delle leggende più vetuste in fatto di moda. Per i matrimoni, non si usa né il bianco né il nero! Il primo, ci fa correre il rischio di offuscare la candidezza della sposa; il nero ci fa apparire spenti e cupi in un giorni di festa. Ma si tratta di una delle regole più risapute in fatto di moda. Il ...

