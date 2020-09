Federico Fashion Style guarito dal covid 19: “Sono uscito dal tunnel” (Di lunedì 14 settembre 2020) Finalmente una buona notizia per Federico Lauri e per tutte le sue clienti che non vedevano l’ora di poter tornare ad affidarsi alle sue mani. Il noto parrucchiere dei vip, e non solo, è guarito. Ha terminato anche lui la battaglia contro il covid 19 dopo oltre 20 giorni di quarantena forzata in casa. Per Federico Fashion Style sono arrivati i due tamponi negativi che significano che potrà riprendere in mano la sua vita. Non del tutto al momento, visto che in casa insieme a lui ci sono anche la sua compagna e la sua bambina che sono risultate positive al covid 19 dopo. Ma pian piano, si tornerà alla normalità e anche al lavoro di tutti i giorni! Ha voluto condividere con tutte le persone che lo seguono la notizia, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020) Finalmente una buona notizia perLauri e per tutte le sue clienti che non vedevano l’ora di poter tornare ad affidarsi alle sue mani. Il noto parrucchiere dei vip, e non solo, è. Ha terminato anche lui la battaglia contro il19 dopo oltre 20 giorni di quarantena forzata in casa. Persono arrivati i due tamponi negativi che significano che potrà riprendere in mano la sua vita. Non del tutto al momento, visto che in casa insieme a lui ci sono anche la sua compagna e la sua bambina che sono risultate positive al19 dopo. Ma pian piano, si tornerà alla normalità e anche al lavoro di tutti i giorni! Ha voluto condividere con tutte le persone che lo seguono la notizia, ...

eleoteque : Oggi furba come Federico Fashion Style che posta il referto del tampone cancellando il proprio codice fiscale ma la… - zazoomblog : Eliana Michelazzo Federico Fashion Style Antonella Mosetti Aida Yespica. Che il Carnevale di vip positivi abbia ini… - alesframe : RT @realtimetvit: C’è aria di festa sotto al tendone di #BakeOffItalia! In occasione dei 10 anni di #RealTime si prepara una puntata davver… - DiscoveryItalia : RT @realtimetvit: C’è aria di festa sotto al tendone di #BakeOffItalia! In occasione dei 10 anni di #RealTime si prepara una puntata davver… - TheStarsStylist : RT @realtimetvit: C’è aria di festa sotto al tendone di #BakeOffItalia! In occasione dei 10 anni di #RealTime si prepara una puntata davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion Federico Fashion Style: ecco i listini prezzi dei suoi negozi (ma manca qualcosa) Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli querela Antonella Mosetti: “L’ho denunciata per un video insultante”

Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare Antonella Mosetti in seguito a un video durissimo e al vetriolo, che è stato poi cancellato. Prosegue la guerra senza esclusioni di colpi tra la giornalista ...

Libri: Sofia Gnoli, Dalla nascita dell'haute couture ad oggi

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 12 SET - SOFIA GNOLI - MODA. DALLA NASCITA DELLA HAUTE COUTURE A OGGI (Carocci Editore - pp448 39 euro) - "Sofia Gnoli ha il grande, raro pregio di amare davvero ...

Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare Antonella Mosetti in seguito a un video durissimo e al vetriolo, che è stato poi cancellato. Prosegue la guerra senza esclusioni di colpi tra la giornalista ...(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 12 SET - SOFIA GNOLI - MODA. DALLA NASCITA DELLA HAUTE COUTURE A OGGI (Carocci Editore - pp448 39 euro) - "Sofia Gnoli ha il grande, raro pregio di amare davvero ...