Esclusiva: Milik e la Roma più vicini. I dettagli. Gli intrecci con Dzeko (Juve) e Suarez (sullo sfondo) (Di lunedì 14 settembre 2020) Arek Milik si sta avvicinando sempre più alla Roma. A questo punto dipende soltanto da lui perché gli accordi tra i club potrebbero essere definiti abbastanza velocemente per una cifra superiore ai 20 milioni e vicina ai 25 milioni (malgrado il contratto in scadenza) più bonus, alcuni facilmente raggiungibili altri meno. Il pagamento sarebbe dilazionato in quattro o cinque anni. La base sarebbe di 24 milioni più 4 milioni di bonus, un paio facilmente raggiungibili. La Roma ha messo sul tavolo un ingaggio non lontano dai cinque milioni a stagione, Milik ha memorizzato e ha accettato, deve soltanto sciogliere le ultimissime riserve. E’ una situazione che già sabato scorso – come raccontato – ha mosso passi importanti, questa potrebbe essere la settimana giusta per i ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Areksi sta avvicinando sempre più alla. A questo punto dipende soltanto da lui perché gli accordi tra i club potrebbero essere definiti abbastanza velocemente per una cifra superiore ai 20 milioni e vicina ai 25 milioni (malgrado il contratto in scadenza) più bonus, alcuni facilmente raggiungibili altri meno. Il pagamento sarebbe dilazionato in quattro o cinque anni. La base sarebbe di 24 milioni più 4 milioni di bonus, un paio facilmente raggiungibili. Laha messo sul tavolo un ingaggio non lontano dai cinque milioni a stagione,ha memorizzato e ha accettato, deve soltanto sciogliere le ultimissime riserve. E’ una situazione che già sabato scorso – come raccontato – ha mosso passi importanti, questa potrebbe essere la settimana giusta per i ...

SergioSarres : Pronto parlo con @SkySport ? Alla juve ho chiesto #Giroud #Dzeko o #Milik ... mi raccomando vi ho dato un esclusiv… - OutsiderCM : CONFERME #OUTSIDE ESCLUSIVA #Milik @OfficialASRoma Molto vicini ?? #CalcioMercato - 7champions__ : RT @Silvio2611_: +++ESCLUSIVA+++ In queste ore incontro tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e l'agente di Arkadiusz Milik per definire… - EmanueleFire : RT @Silvio2611_: +++ESCLUSIVA+++ In queste ore incontro tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e l'agente di Arkadiusz Milik per definire… - JosiphOliver : RT @Silvio2611_: +++ESCLUSIVA+++ In queste ore incontro tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e l'agente di Arkadiusz Milik per definire… -