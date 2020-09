Callejon-Napoli, perché l'addio non ha fatto bene a nessuno. C'è tempo per rimediare (Di lunedì 14 settembre 2020) José Maria Callejon si è svincolato dal Napoli, ma al momento non ha ancora una squadra. De Laurentiis potrebbe pensare concretamente allo spagnolo. Leggi su 90min (Di lunedì 14 settembre 2020) José Mariasi; svincolato dal, ma al momento non ha ancora una squadra. De Laurentiis potrebbe pensare concretamente allo spagnolo.

Gazzetta_it : #Napoli Patente nautica senza esame, nella lista anche Koulibaly, Ghoulam e Callejon - Fantaconsiglio : #Napoli ? Acquisti: Osimhen, Petagna, Rrhamani; ? Cessioni: Allan, Callejon; ? Obiettivi: Under, Veretout, Nandez… - cosoblu : @Napoli_Report @NicoSchira A sto punto prendiamoci José Callejon visto che non troviamo di meglio - sssaamueel : @LucaNunziata2 La Roma ha perso Zaniolo, Kolarov e potrebbe perdere Dzeko e in tutto ciò non ha nemmeno riscattato… - pietromichi : @lorenzo1_botta @carbenzo @FedericoFerri Firenze che? Roma? Qui l’unica giusta che hai nominato è Cagliari, sai qua… -