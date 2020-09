Calciomercato Napoli, obiettivo Deulofeu: l’ex Milan pronto a tornare in Serie A, Veretout e Boga… (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Milan dopo aver pensato a Gerard Deulofeu per completare il pacchetto di trequartisti, ha adesso puntato le sue attenzioni da tutt'altra parte, il giocatore spagnolo potrebbe dunque approdare sì in Serie A ma al Napoli.La prima esperienza di Deulofeu al Milan è durata poco, i primi mesi del 2017 lo hanno portato a totalizzare 4 gol e 3 assist in 17 partite. Poche presenza per lo spagnolo che sicuramente avrebbe voluto dare di più con la maglia rossonera.Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il Napoli di Rino Gattuso sembra pronto ad acquistare il cartellino del classe 1994, ma non prima di aver 'sfoltito il reparto attaccanti attraverso alcune cessioni. Deulofeu, soprannominato Gerry dai tifosi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildopo aver pensato a Gerardper completare il pacchetto di trequartisti, ha adesso puntato le sue attenzioni da tutt'altra parte, il giocatore spagnolo potrebbe dunque approdare sì inA ma al.La prima esperienza dialè durata poco, i primi mesi del 2017 lo hanno portato a totalizzare 4 gol e 3 assist in 17 partite. Poche presenza per lo spagnolo che sicuramente avrebbe voluto dare di più con la maglia rossonera.Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, ildi Rino Gattuso sembraad acquistare il cartellino del classe 1994, ma non prima di aver 'sfoltito il reparto attaccanti attraverso alcune cessioni., soprannominato Gerry dai tifosi ...

