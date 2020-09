Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele. "L'ho scampata anche questa volta" (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - "è stata una prova difficile, grazie al cielo e ai medici del San Raffaele ho superato quella che considero la prova forse più pericolosa della mia vita", ha detto Silvio Berlusconi uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano. "Rivolgo un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che mi hanno manifestato in questi giorni la loro vicinanza e il loro affetto - ha detto Berlusconi, in giacca e cravatta, leggendo un foglio di carta - la mia famiglia ma anche moltissime persone che non conosco, tanti sostenitori ma anche avversari politici. Tanti rappresentanti delle istituzioni a cominciare dal presidente Mattarella e moltissimi cittadini, anche estranei alla politica". ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - "; stata una prova difficile, grazie al cielo e ai medici del Sanho superato quella che considero la prova forse più pericolosa della mia vita", ha detto Silviouscendo dall'ospedale Sandi Milano. "Rivolgo un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che mi hanno manifein questi giorni la loro vicinanza e il loro affetto - ha detto, in giacca e cravatta, leggendo un foglio di carta - la mia famiglia mamoltissime persone che non conosco, tanti sostenitori maavversari politici. Tanti rappresentanti delle istituzioni a cominciare dal presidente Mattarella e moltissimi cittadini,estranei alla politica". ...

