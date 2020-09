Avatar 2, ecco altre 2 foto dal set del secondo capitolo (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli attesi sequel dei film di James Cameron continuano a portare avanti la loro produzione. Su Twitter, infatti, sono state rilasciate alcune immagini dal set, le quali hanno immortalato anche Sigourney Weaver. Nella prima foto di Avatar 2, infatti, la vediamo immersa sott’acqua senza alcuna controfigura. Infatti nella descrizione del post leggiamo: Dal set dei sequel di Avatar: Sigourney Weaver non si tira mai indietro per uno stunt, nemmeno quando è sott’acqua. Nella seconda, invece, l’attrice di Avatar 2 alza i pollici sorridente, forse dopo la fine di una scena, all’interno di una vasca di palline. Inoltre la vediamo indossare un costume per il motion capture. pic.twitter.com/qqIXRmW3D5 — Avatar (@officialAvatar) September 10, 2020 Chi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli attesi sequel dei film di James Cameron continuano a portare avanti la loro produzione. Su Twitter, infatti, sono state rilasciate alcune immagini dal set, le quali hanno immortalato anche Sigourney Weaver. Nella primadi2, infatti, la vediamo immersa sott’acqua senza alcuna controfigura. Infatti nella descrizione del post leggiamo: Dal set dei sequel di: Sigourney Weaver non si tira mai indietro per uno stunt, nemmeno quando è sott’acqua. Nella seconda, invece, l’attrice di2 alza i pollici sorridente, forse dopo la fine di una scena, all’interno di una vasca di palline. Inoltre la vediamo indossare un costume per il motion capture. pic.twitter.com/qqIXRmW3D5 —(@official) September 10, 2020 Chi ...

Castore93 : @ajejeje_brazorf Possibile... Io sono il dio folle, ho tanti avatar Comunque ecco occhi per guardarti ?????????????????????????????????????? - RegalinoV : Avatar 2: Sigourney Weaver in una scena sott’acqua, ecco le foto dal set! - leganerd : Avatar 2: ecco le foto di Sigourney Weaver in una scena sott’acqua ? - fleursdumal : @tkmewthyou non proprio fan art, l'avatar ecco! però sono contenta di averci azzeccato ? - LCademartiriLab : @SKORPYONQUEEN ecco quello che ha studiato alla CEPU. ?? Se solo sapeste quanto ridicoli siete e di come le cazzate… -

Ultime Notizie dalla rete : Avatar ecco Avatar 2: ecco le foto di Sigourney Weaver in una scena sott’acqua Lega Nerd NBA 2K21: ecco i migliori distintivi per Il mio GIOCATORE

Siamo qui per aiutarvi in una scelta importante per la creazione del giocatore. Ecco i migliori distintivi di NBA 2K21 per Il Mio GIOCATORE Se siete giocatori di già esperti degli scorsi capitoli di N ...

Avatar 2: due nuovo foto dal set del film con Sigourney Weaver

Due nuovo foto dal set di Avatar 2 di James Cameron mostrano l’attrice Sigourney Weaver alle prese con il costume per il motion capture Continua la produzione dei tanto attesi sequel di Avatar di Jame ...

Siamo qui per aiutarvi in una scelta importante per la creazione del giocatore. Ecco i migliori distintivi di NBA 2K21 per Il Mio GIOCATORE Se siete giocatori di già esperti degli scorsi capitoli di N ...Due nuovo foto dal set di Avatar 2 di James Cameron mostrano l’attrice Sigourney Weaver alle prese con il costume per il motion capture Continua la produzione dei tanto attesi sequel di Avatar di Jame ...