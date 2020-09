Alla diga San Giuliano lamiere di ripiani di scaffalature metalliche per suddividere l’acqua tra la Puglia e la Basilicata (Di lunedì 14 settembre 2020) Taranto. Il servizio videotelevisivo del 14 settembre 2020 di TGNorba24 mette a nudo la vetustà degli impianti irrigui e la modalità di suddivisione, tra Puglia e Basilicata, delle acque provenienti dAlla diga di San Giuliano. Allo snodo di San Marco di Bernalda giunge l’acqua dAlla diga e viene smistata a destra verso la Basilicata e a sinistra verso la Puglia. All’ingresso dei canali vi sono due paratoie, quella della Puglia ha un argano bloccabile con lucchetto le cui chiavi sono in possesso esclusivo del consorzio della Basilicata, l’altra paratoia della Basilicata è libera senza alcun lucchetto. La paratoia ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 settembre 2020) Taranto. Il servizio videotelevisivo del 14 settembre 2020 di TGNorba24 mette a nudo la vetustà degli impianti irrigui e la modalità di suddivisione, tra, delle acque provenienti ddi San. Allo snodo di San Marco di Bernalda giunge l’acqua de viene smistata a destra verso lae a sinistra verso la. All’ingresso dei canali vi sono due paratoie, quella dellaha un argano bloccabile con lucchetto le cui chiavi sono in possesso esclusivo del consorzio della, l’altra paratoia dellaè libera senza alcun lucchetto. La paratoia ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla diga Riprendono i lavori alla "palizzata": vietato l'accesso alla diga di Marina di Ravenna fino al 16 ottobre Ravenna e Dintorni Riprendono i lavori sulla diga a Marina di Ravenna: vietato l’accesso

Fine intervento prevista per il 16 ottobre. Da lunedì 14 settembre 2020 riprenderanno i lavori di rifacimento del primo tratto di pavimentazione della diga Zaccagnini a Marina di Ravenna. I lavori son ...

Robbiate, recuperato il cadavere di una donna nel fiume Adda

ROBBIATE – Il corpo di una donna, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità, è stato recuperato ieri, sabato, nel fiume Adda all’altezza della centrale elettrica di Robbiate. In base a q ...

