Vicenza | Di Carlo | «Buon test contro un Monza costruito per vincere il campionato»

(Di domenica 13 settembre 2020) Domenico Di, tecnico del, ha parlato dopo l’amichevoleildi Brocchi. Le sue parole Domenico Di, tecnico del, ha parlato dopo l’amichevole pareggiata per 1-1ildi Brocchi, queste le sue parole riportate da tuttob.com. «E’ stato un, il giudizio non può che essere positivo perché abbiamo affrontato un team forte,peril. La mia squadra ha avuto qualche difficoltà nei primi minuti, ma poi l’impatto alla partita è statoo, si è vista personalità e anche una manovra rapida e propositiva. Le ...

Come riportato da Trivenetogoal, si avvicina la metà di settembre ed il mercato di serie B comincia ad entrare nel vivo con il consueto valzer delle punte che terrà banco per i colpi finali. Il Vicenz ...Il Vicenza impatta (1-1) con il Monza nell'antipasto di Serie B giocato ieri a Lumezzane. ” E’ stato un buon test, il giudizio non può che essere positivo perché abbiamo affrontato un team forte, cost ...