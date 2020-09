«Vergogna! Chi sono i veri fascisti? Perché non parlate di Maria Califfi?». Perché non esiste (Di domenica 13 settembre 2020) Prendendo spunto dalle aggressioni e dai tentativi di intimidazione ai danni di esponenti di altri movimenti (venerdì abbiamo raccontato di quello che è successo a Jacopo Giraldo di Europa Verde), per non parlare dell’aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve, ecco che una pagina satirica (Inps per la famiglia tradizionale) aveva ‘denunciato’ una aggressione a una presunta volontaria della Lega, Maria Califfi. Sul web, infatti, circola un’immagine – con tanto di logo della Lega – di una ragazza con un grosso cerotto sul naso, che fa segno di stare bene. LEGGI ANCHE > La sindaca di Pontassieve: «La donna che ha strappato la camicia a Salvini vittima in passato di un’aggressione razziale» Maria Califfi, attivista aggredita? Per niente! Il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 settembre 2020) Prendendo spunto dalle aggressioni e dai tentativi di intimidazione ai danni di esponenti di altri movimenti (venerdì abbiamo raccontato di quello che è successo a Jacopo Giraldo di Europa Verde), per non parlare dell’aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve, ecco che una pagina satirica (Inps per la famiglia tradizionale) aveva ‘denunciato’ una aggressione a una presunta volontaria della Lega,. Sul web, infatti, circola un’immagine – con tanto di logo della Lega – di una ragazza con un grosso cerotto sul naso, che fa segno di stare bene. LEGGI ANCHE > La sindaca di Pontassieve: «La donna che ha strappato la camicia a Salvini vittima in passato di un’aggressione razziale», attivista aggredita? Per niente! Il ...

LunaticaLuna0 : RT @QLaSharon2: @umanesimo @77Decimo @ChiodiDonatella @jack40654332 @QRambo29 @nickymack_2 @CorsampAlive @lauralauretta4 @Rosita89540045 @N… - EleonoraMerigo : @fanpage Ho letto tutto l'articolo e sono rimasta scandalizzata. E se questi 2 volevano farsi la vacanza gratis li… - AmanthyDi : @NuovoNickname a e fai pena che per attirare follower usi frasi simili a quella del tuo post e poi c'è pure chi ti… - mary742557 : @NicolaPorro @GcristianoD Porro lei è scandaloso!! Lo sanno anche i neonati che la scuola versa in condizioni terri… - Anna33289994 : chi ha creato questo caos , nella scuola pubblica per decenni GRIDA ALLO SCANDALO Lo hanno fatto scientemente. Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Chi Azzolina asfaltata: “Non prova vergogna?” ma la maschera la copre – Video Oltre.tv Meloni: «Hanno dato i nomi dei malati di tumore a Lopalco per fargli chiedere i voti. Vergogna»

«Finti tecnici pagati con 100.000 euro all’anno per farsi la campagna elettorale, come i Lopalco. Una vergogna i santini mandati ai malati oncologici, con i bigliettini di Lopalco. Vogliamo sapere ch ...

Housing Sant’Agnello, sciacalli sui fitti delle 53 famiglie senza più casa

Le famiglie aggiudicatarie delle 53 case dell’housing sociale di via monsignor Bonaventura Gargiulo cercano appartamenti dove potersi trasferire in attesa di buone notizie dall’inchiesta. Ma quando ch ...

«Finti tecnici pagati con 100.000 euro all’anno per farsi la campagna elettorale, come i Lopalco. Una vergogna i santini mandati ai malati oncologici, con i bigliettini di Lopalco. Vogliamo sapere ch ...Le famiglie aggiudicatarie delle 53 case dell’housing sociale di via monsignor Bonaventura Gargiulo cercano appartamenti dove potersi trasferire in attesa di buone notizie dall’inchiesta. Ma quando ch ...