È uscita di scena solo per non oscurare Kate Così hanno fatto sparire Pippa

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 settembre 2020) Carlo Lanna Secondo le prime indiscrezioni, aMiddleton; stato imposto un profilo basso per non offuscare l'immagine difacendo sfumare un'importante offerta di lavoro Lei; la sorella più giovane della duchessa di Cambridge. Sorriso smagliante, fisico mozzafiato e bellezza eterea. Amata dai tabloid inglesi,Middleton; da un lungo periodo di tempo che; scomparsa, letteralmente, dai radar. Dopo il matrimonio con il finanziere James Matthews avvenuto nel 2017 e la nascita del loro primo figlio, la coppia vive un’esistenza pacifica e, soprattutto, distante dai flash dei fotografi. Sono lontani quei momenti in cuiMiddleton si faceva vedere sempre al fianco di sua sorella, ed ...