Usa, sparatoria in California: due vice sceriffi in fin di vita (Di domenica 13 settembre 2020) Due vice sceriffi della Contea di Los Angeles, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loro auto a Compton,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) Duedella Contea di Los Angeles, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loro auto a Compton,...

UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - Shajidn : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in California: due vice sceriffi in fin di vita #losangeles - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in California: due vice sceriffi in fin di vita #losangeles - ffigara : RT @interrisnews: Un'altra sparatoria in #Usa destinata a suscitare scalpore e proteste ?? - interrisnews : Un'altra sparatoria in #Usa destinata a suscitare scalpore e proteste ?? -