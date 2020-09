US Open 2020: Thiem e Zverev a caccia del primo Slam. Finale anche a Kitzbuhel (Di domenica 13 settembre 2020) Finalmente ci siamo. Oggi è il giorno dell’atto conclusivo dello US Open 2020, con una Finale abbastanza inaspettata alla vigilia. Grande occasione per Sacha Zverev che approfitta dell’eliminazione di Djokovic e arriva a giocarsi il titolo dopo una grande rimonta in semiFinale su Carreno Busta. Ieri invece l’austriaco si è sbarazzato di Medvedev in tre set (6-2, 7-6,7-6). Sarà ad ogni modo una Finale storica. Entrambi, 23 e 27 anni, sono a un passo dal primo titolo Slam e si prospetta un match dalle forti emozioni, nonostante l’assenza del pubblico. I due si sono già incontrati lo scorso gennaio, nella semiFinale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Finalmente ci siamo. Oggi è il giorno dell’atto conclusivo dello US, con unaabbastanza inaspettata alla vigilia. Grande occasione per Sachache approfitta dell’eliminazione di Djokovic e arriva a giocarsi il titolo dopo una grande rimonta in semisu Carreno Busta. Ieri invece l’austriaco si è sbarazzato di Medvedev in tre set (6-2, 7-6,7-6). Sarà ad ogni modo unastorica. Entrambi, 23 e 27 anni, sono a un passo daltitoloe si prospetta un match dalle forti emozioni, nonostante l’assenza del pubblico. I due si sono già incontrati lo scorso gennaio, nella semi...

alex_orlowski : Minus habens: i leghisti trollati da un meme. - Open_gol : Ha 36 anni e vive a Belluno con la famiglia. Non appena ha annunciato di volersi candidare, è stata travolta da ins… - Open_gol : «Fanno il ca*** che vogliono con i soldi della Lega… all’ex idraulico soldi a tonnellate». Lo sfogo nelle intercett… - PofiVilma : RT @NicoEsp72: Omicidio #WillyMonteiro, i fratelli Bianchi e Pincarelli chiedono di restare in isolamento: alto rischio di ritorsioni in ca… - CristinaCasadio : RT @Eurosport_IT: Osaka celebra Kobe ???? Canotta della leggenda #NBA per sollevare la coppa dopo la vittoria dello #USOpen ???? ?? https://t.… -