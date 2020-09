U&D | cavaliere morto suicida | “Si è buttato dal balcone” Arrivano le pesanti accuse di Giuliano

Leggi su howtodofor

(Di domenica 13 settembre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Esattamente due anni fa il suicidio di Rocco Di Perna ha sconvolto il pubblico e anche tutto il mondo della televisione. Per l’anniversario della morte dell’ex protagonista di Uomini e donne, un ex volto storico del programma di Maria De Filippi ha detto la sua sul suicidio di Di Perna che ha deciso di togliersi la vita buttandosi dal balcone della sua abitazione a Stornarella, in provincia di Foggia. A parlare del gesto estremo di Di Perna che soffriva di un profondo malessere e si; ammazzato a 78 anni,Giuliani che; stato raggiunto dalla redazione di Fanpage. Ed oggi, sono davverole sue: vediamo di seguito le sue dichiazioni. Se le cause del suicidio di Di Perna sembrano ignote, Giuliani ...