Tuttosport: il Napoli in chiusura per Deulofeu (in prestito con diritto di riscatto) (Di domenica 13 settembre 2020) Tramontata l’ipotesi Under, il Napoli dirotta su un altro esterno offensivo per la fascia destra e pensa a Deulofeu. Tuttosport scrive: “Under aveva chiesto un ingaggio da 3 milioni annui (per 5 stagioni) ed è una cifra che il Napoli non può garantirgli a causa della necessità di ridurre pesantemente il monte ingaggi. A Gattuso, però, serve un altro esterno offensivo a destra ed il club lo accontenterà prendendogli un profilo di qualità con la formula del prestito. Gerard Deulofeu, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha ricevuto il gradimento di Gattuso, anche perché conosce la Serie A, avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo è disposto a cederlo in prestito con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Tramontata l’ipotesi Under, ildirotta su un altro esterno offensivo per la fascia destra e pensa ascrive: “Under aveva chiesto un ingaggio da 3 milioni annui (per 5 stagioni) ed è una cifra che ilnon può garantirgli a causa della necessità di ridurre pesantemente il monte ingaggi. A Gattuso, però, serve un altro esterno offensivo a destra ed il club lo accontenterà prendendogli un profilo di qualità con la formula del. Gerard, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha ricevuto il gradimento di Gattuso, anche perché conosce la Serie A, avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo è disposto a cederlo incon ...

napolista : Tuttosport: il Napoli in chiusura per Deulofeu (in prestito con diritto di riscatto) Il calciatore percepisce 3,5 m… - tuttonapoli : Tuttosport - Napoli prenderà un esterno in prestito: si può chiudere per Deulofeu, c'è l'ok di Gattuso - news24_napoli : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT – Ecco la Juve: musica, maestro! La prima di… - news24_napoli : TuttoSport Prima Pagina: "Musica, maestro! Ore 10.30, ecco la Juve… - news24_napoli : Tuttosport – Milik può restare da separato in casa: il Napoli lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Napoli Grassani: "Napoli favorevole ai fondi d'investimento. De Laurentiis sta bene" Tuttosport TUTTOSPORT - Hysaj-Napoli, il rinnovo è vicino: le cifre dell'accordo! Malcuit verso l'addio

Hysaj sembrava destinato a lasciare il Napoli. Il difensore ex Empoli tuttavia è molto apprezzato dal coach calabrese degli azzurri, Gennaro Gattuso. Il Napoli, in vista della nuova stagione, dovrà al ...

TUTTOSPORT - Deulofeu-Napoli, trapela il parere di Gattuso! L'esterno può arrivare in prestito

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno dopo l'addio di José Maria Callejon e potrebbe averlo individuato in Gerard Deulofeu. Redazione Calciomercato 13 SET 2020 ORE 08:01 La dirigenza del Napoli ...

Hysaj sembrava destinato a lasciare il Napoli. Il difensore ex Empoli tuttavia è molto apprezzato dal coach calabrese degli azzurri, Gennaro Gattuso. Il Napoli, in vista della nuova stagione, dovrà al ...Il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno dopo l'addio di José Maria Callejon e potrebbe averlo individuato in Gerard Deulofeu. Redazione Calciomercato 13 SET 2020 ORE 08:01 La dirigenza del Napoli ...