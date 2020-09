Scuola: Salvini, 'Azzolina non ama precari' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Da sei mesi stiamo facendo proposte. Ad aprile abbiamo detto: quest'anno partiamo prima, perché sarà molto particolare. Noi chiedemmo già ad aprile di stabilizzare le decine di migliaia di precari, invece la Azzolina si vede che non ama i precari". Lo ha detto il leader della Lega MAtteo Salvini, ospite llo speciale L'Aria che tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Da sei mesi stiamo facendo proposte. Ad aprile abbiamo detto: quest'anno partiamo prima, perché sarà molto particolare. Noi chiedemmo già ad aprile di stabilizzare le decine di migliaia di, invece lasi vede che non ama i". Lo ha detto il leader della Lega MAtteo, ospite llo speciale L'Aria che tira su La7.

matteosalvinimi : #Salvini: Vauro? Non fa ridere. La Scuola è un tema serio. Se qualcuno vuole fare il fenomeno in diretta, forse ha… - LegaSalvini : Oggi in tantissime piazze italiane da Nord a Sud, diamo voce con la tua firma a due battaglie sacrosante: mandare a… - LegaSalvini : SCUOLA, L'ALLARME DI #SALVINI: «NEL LAZIO 26.394 STUDENTI DISABILI DIMENTICATI DAL GOVERNO, MA IL MINISTRO AZZOLINA… - Docilda1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scuola è un tema troppo serio per essere lasciato all'improvvisazione. È da aprile che facciamo proposte e m… - Ernesto29296958 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vauro? Non fa ridere. La Scuola è un tema serio. Se qualcuno vuole fare il fenomeno in diretta, forse ha sba… -