Ricomincia la scuola, non tutta (Di domenica 13 settembre 2020) A sei mesi dalle ultime lezioni in presenza domani riapriranno gli istituti di gran parte d'Italia, tra ritardi, preoccupazioni e cose che mancano Leggi su ilpost (Di domenica 13 settembre 2020) A sei mesi dalle ultime lezioni in presenza domani riapriranno gli istituti di gran parte d'Italia, tra ritardi, preoccupazioni e cose che mancano

Anche Casole, con la ripresa da domani delle lezioni, si è attrezzata per garantire il servizio di trasporto scolastico in questa emergenza sanitaria che sta complicando tutto. "A causa delle numerose ...

La preside del Duca degli Abruzzi racconta la sua vigilia di riapertura della scuola

Niente ansie, il desiderio di ricominciare ma soprattutto tanta emozione. Chissà se riusciranno a chiudere occhio o se si rigireranno nel letto. Fino alla mattina del giorno fatidico. Dopo mesi di chi ...

