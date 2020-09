Puglia, omofobia in un resort: “Ci hanno disegnato un pene nel piatto” (Di domenica 13 settembre 2020) Episodio di omofobia in Puglia. Due uomini di Padova, a Fasano in viaggio di nozze, sono stati presi di mira dallo chef del resort. È scattata la denuncia Un bruttissimo episodio di omofobia è avvenuto a Fasano, un comune in Puglia. Marco e Denis, una coppia gay di Padova, dopo essersi sposati hanno deciso di … L'articolo Puglia, omofobia in un resort: “Ci hanno disegnato un pene nel piatto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Episodio diin. Due uomini di Padova, a Fasano in viaggio di nozze, sono stati presi di mira dallo chef del. È scattata la denuncia Un bruttissimo episodio diè avvenuto a Fasano, un comune in. Marco e Denis, una coppia gay di Padova, dopo essersi sposatideciso di … L'articoloin un: “Ciunnel piatto” proviene da www.inews24.it.

Marco e Denis di Padova, dopo aver celebrato la loro unione civile, avevano deciso di trascorrere il viaggio di nozze in Puglia. Al loro arrivo, però, hanno ricevuto un'amara sorpresa. Lo chef di un r ...

