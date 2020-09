Puglia: gli auguri di Di Maio alla signora Giovanna, e lei si commuove (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Apre il comizio a Ginosa con gli auguri alla signora Giovanna, in prima fila nonostante costretta su una sedia a rotelle. Giovanna compie 68 anni oggi, il ministro Luigi Di Maio viene informato e da il la all’appuntamento elettorale a sostegno della candidata governatrice in Puglia Antonella Laricchia con un augurio di ‘buon compleanno’. La signora, visibilmente commossa come documentato da una storia pubblicata sul profilo Instagram del responsabile della Farnesina, stringe le braccia al petto e poi raccoglie le mani sugli occhi, tra gli applausi dei presenti.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Apre il comizio a Ginosa con gli, in prima fila nonostante costretta su una sedia a rotelle.compie 68 anni oggi, il ministro Luigi Diviene informato e da il la all’appuntamento elettorale a sostegno della candidata governatrice inAntonella Laricchia con uno di ‘buon compleanno’. La, visibilmente commossa come documentato da una storia pubblicata sul profilo Instagram del responsabile della Farnesina, stringe le braccia al petto e poi raccoglie le mani sugli occhi, tra gli applausi dei presenti.L'articolo CalcioWeb.

