Portici | furto in appartamento | bloccate due ragazzine

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ieri mattina i poliziotti del Commissariato San Giovanni- Barra transitando in via Pietrarsa hanno notato un gruppo di persone che stavano inseguendo duee poi sono riuscite a bloccarle. Gli agenti hanno accertato che le due, poco prima, si erano introdotte in unin corso Garibaldi arubando 180 euro custoditi in una borsa. Le duedi 17 e 13 anni sono state denunciate pere affidate ai familiari mentre la somma rubata è stata restituita alla vittima.