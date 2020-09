NBA, Mike D’Antoni diventa free agent: non allenerà Houston l’anno prossimo (Di domenica 13 settembre 2020) Mike D’Antoni ha parlato con la proprietà, prendendo una decisione in merito al suo futuro: l’anno prossimo non sarà il coach degli Houston Rockets e diventerà free agent. L’italo-americano lascia quindi la franchigia texana dopo quattro stagioni, nelle quali non è riuscito a conquistare l’agognato anello che tanto manca alla sua carriera: resta ora da valutare dove si accaserà una figura di così alto spicco, anche e soprattutto in Italia. ESPN Sources: Houston coach Mike D’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming a free agent and won’t return to the Rockets next season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020)D’Antoni ha parlato con la proprietà, prendendo una decisione in merito al suo futuro: l’annonon sarà il coach degliRockets e diventerà. L’italo-americano lascia quindi la franchigia texana dopo quattro stagioni, nelle quali non è riuscito a conquistare l’agognato anello che tanto manca alla sua carriera: resta ora da valutare dove si accaserà una figura di così alto spicco, anche e soprattutto in Italia. ESPN Sources:coachD’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming aand won’t return to the Rockets next season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September ...

