NASCAR 2020 Richmond: Keselowski domina (Di domenica 13 settembre 2020) Brad Keselowski è il padrone del sabato sera di Richmond, dove la NASCAR approda per la prima (e unica) volta nella stagione 2020. Con 192 giri in testa sui 400 totali, il portacolori del Team Penske è dominatore della gara di 400 miglia, distanziando Martin Truex jr di due secondi e mezzo. Il numero 19, da sempre specialista delle piste corte, non è in grado di contrastare la supremazia di Keselowski. La 400 miglia di Richmond fa rinascere Joey Logano, terzo dopo un periodo di appannamento. Austin Dillon vive una delle serate migliori del suo anno, assieme alla vittoria del Texas, e finisce quarto. Quinta piazza per Chase Elliott. Kyle Busch parte dal fondo per aver fallito due volte le verifiche tecniche, ma risale fino alla sesta posizione. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) Bradè il padrone del sabato sera di, dove laapproda per la prima (e unica) volta nella stagione. Con 192 giri in testa sui 400 totali, il portacolori del Team Penske ètore della gara di 400 miglia, distanziando Martin Truex jr di due secondi e mezzo. Il numero 19, da sempre specialista delle piste corte, non è in grado di contrastare la supremazia di. La 400 miglia difa rinascere Joey Logano, terzo dopo un periodo di appannamento. Austin Dillon vive una delle serate migliori del suo anno, assieme alla vittoria del Texas, e finisce quarto. Quinta piazza per Chase Elliott. Kyle Busch parte dal fondo per aver fallito due volte le verifiche tecniche, ma risale fino alla sesta posizione. ...

