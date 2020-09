Monza, Brocchi: «Test impegnativo, dobbiamo mettere minuti nelle gambe» (Di domenica 13 settembre 2020) Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto ai canali ufficiali del match per analizzare l’amichevole contro il Vicenza «Buone indicazioni sotto certi punti di vista, meno in altri». Il tecnico del Monza Cristian Brocchi è moderatamente soddisfatto del Test match di ieri contro il Vicenza. Ecco le parole dell’allenatore biancorosso ai microfoni ufficiali del club: «È stato un Test impegnativo utile ad aumentare le conoscenze tra giocatori che hanno fatto già un percorso e quelli nuovi e per mettere ulteriori minuti sulle gambe, visto che è da molto che non giochiamo. L’Alessandria sarà un ulteriore step per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Cristian, tecnico del, è intervenuto ai canali ufficiali del match per analizzare l’amichevole contro il Vicenza «Buone indicazioni sotto certi punti di vista, meno in altri». Il tecnico delCristianè moderatamente soddisfatto delmatch di ieri contro il Vicenza. Ecco le parole dell’allenatore biancorosso ai microfoni ufficiali del club: «È stato unutile ad aumentare le conoscenze tra giocatori che hanno fatto già un percorso e quelli nuovi e perulteriorisulle, visto che è da molto che non giochiamo. L’Alessandria sarà un ulteriore step per ...

Sport_Mediaset : Il #Monza al test #Vicenza: l'amichevole in diretta su canale 20 e sito #SportMediaset. Alle 20.45 in diretta e in… - delinquentweet : Il ritorno in #SerieB dei biancorossi non sta passando inosservato. E Brocchi, con il mercato ancora da chiudere,… - TUTTOB1 : Monza: allenamento pomeridiano per gli uomini di Brocchi - ACMonza : #MonLec #acmonza ?? Formazioni Monza: Lamanna, Lepore, Scaglia, Bellusci, Donati, Rigoni, Fossati, Barillà, Mach… - sportli26181512 : TMW - Milan, Bellodi piace in B. Anche la Salernitana si mette in corsa per il difensore: Fra i giovani di casa Mil… -