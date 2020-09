LIVE – Juventus-Novara 4-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di domenica 13 settembre 2020) Alle 10:30 di domenica 13 settembre Juventus e Novara scenderanno in campo alla Continassa in occasione di un’amichevole. Prima uscita stagionale per i bianconeri di Andrea Pirlo a solo una settimana dall’inizio della Serie A: domenica prossima allo Stadium arriverà infatti la Sampdoria. Dopo aver battuto l’Under 23 in uno scontro casalingo, la Vecchia Signora sfida il Novara in un derby tutto piemontese. AGGIORNA LA DIRETTA Juventus-Novara 4-0 (20′ Ronaldo, 57′ Ramsey, 66′ Pjaca, 90+1′ Portanova) 90+1′ GOL! IL NEO ENTRATO PORTANOVA CALA IL POKER. 88′ Ci prova Douglas Costa nel finale. La sua conclusione esce di poco. 79′ Tentativo di Nicolussi, ma nulla di fatto. Il punteggio resta sul ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Alle 10:30 di domenica 13 settembrescenderanno in campo alla Continassa in occasione di un’. Prima uscita stagionale per i bianconeri di Andrea Pirlo a solo una settimana dall’inizio della Serie A: domenica prossima allo Stadium arriverà infatti la Sampdoria. Dopo aver battuto l’Under 23 in uno scontro casalingo, la Vecchia Signora sfida ilin un derby tutto piemontese. AGGIORNA LA4-0 (20′ Ronaldo, 57′ Ramsey, 66′ Pjaca, 90+1′ Portanova) 90+1′ GOL! IL NEO ENTRATO PORTANOVA CALA IL POKER. 88′ Ci prova Douglas Costa nel finale. La sua conclusione esce di poco. 79′ Tentativo di Nicolussi, ma nulla di fatto. Il punteggio resta sul ...

