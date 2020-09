Ligue 1: seconda vittoria consecutiva del Monaco, sconfitto il Nantes (Di domenica 13 settembre 2020) Il Monaco rappresenta una delle note liete della terza giornata della Ligue 1 2020/2021, vittorioso contro il Nantes per 2-1. I monegaschi hanno offerto continuità al successo esterno ai danni del Metz, grazie alle realizzazioni di Diop e Geubbels, rispettivamente al 5′ e al 65′, determinanti e utili a neutralizzare la risposta avversaria firmata da Blas al 21′. Da segnalare gli ingressi in campo di due vecchie conoscenze del campionato italiano, Pellegri e Jovetic, i quali non hanno però inciso sul risultato finale. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ilrappresenta una delle note liete della terza giornata della1 2020/2021, vittorioso contro ilper 2-1. I monegaschi hanno offerto continuità al successo esterno ai danni del Metz, grazie alle realizzazioni di Diop e Geubbels, rispettivamente al 5′ e al 65′, determinanti e utili a neutralizzare la risposta avversaria firmata da Blas al 21′. Da segnalare gli ingressi in campo di due vecchie conoscenze del campionato italiano, Pellegri e Jovetic, i quali non hanno però inciso sul risultato finale.

sportli26181512 : Saint Etienne-Strasburgo, il Milan osserverà Fofana: Secondo e ultimo incontro di Ligue per questo sabato 12 settem… - BoscarelloDiego : In carriera per Congré appena 12 reti in 453 presenze in Ligue 1 prima di oggi, praticamente una ogni 38 partite. O… - sportli26181512 : Ligue 1: Bordeaux-Lione LIVE: Terza giornata della Ligue 1, dopo il tonfo del PSG ieri (recupero seconda...… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Oaktree e Pierre-Antoine Capton acquistano il Caen: La Ligue 2 fa gola agli investitori. La scors… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue seconda Ligue 1, seconda giornata: il Nizza unica compagine a punteggio pieno QUOTIDIANO.NET Metz, Hognon: “Perdere nel finale fa male ma abbiamo commesso troppi errori”

Gli errori in fase di copertura nel secondo tempo sono costati caro al Metz, che deve arrendersi per 1-0 all’88’ fuori casa contro il Lille, perdendo la seconda partita di fila in altrettante gare dis ...

Lille, Galtier: “Noi meglio nella ripresa. Luiz Araujo? Ha fatto un bel gol”

Il Lille ottiene il massimo risultato col minimo sforzo, battendo per 1-0 il Metz con un gol di Luiz Araujo a 2’ dalla fine e ottenendo così (al momento) la testa della classifica della Ligue 1 2020-2 ...

Gli errori in fase di copertura nel secondo tempo sono costati caro al Metz, che deve arrendersi per 1-0 all’88’ fuori casa contro il Lille, perdendo la seconda partita di fila in altrettante gare dis ...Il Lille ottiene il massimo risultato col minimo sforzo, battendo per 1-0 il Metz con un gol di Luiz Araujo a 2’ dalla fine e ottenendo così (al momento) la testa della classifica della Ligue 1 2020-2 ...