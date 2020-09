Leclerc mille risorse: la Ferrari è tutta lui (Di domenica 13 settembre 2020) La Rossa fa cifra tonda di Gp, ma resta in crisi: Vettel affonda. Charles si supera e parte quinto. Pole di Hamilton, il via alle 15.10 Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) La Rossa fa cifra tonda di Gp, ma resta in crisi: Vettel affonda. Charles si supera e parte quinto. Pole di Hamilton, il via alle 15.10

di Leo Turrini Meno male che c’è Carletto. Sempre lì siamo: in questo annus horribilis, per citare la Regina Elisabetta, tocca ancora a Leclerc dare un senso al presente Ferrari. Ieri, nelle qualifich ...

Semaforo verde alla rinascita

Il cuore di Firenze batteva ieri sera per la Ferrari, celebrata per i suoi mille Gran Premi nell’incanto di una città unica. Bastasse l’emozione, oggi Charles Leclerc vincerebbe al Mugello! Non accadr ...

